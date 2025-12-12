Водитель Maserati Levante осужден за смертельное ДТП в Ижевске

Ленинский райсуд Ижевска признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении ДТП, в результате которого погибла 59-летняя женщина (ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Инцидент произошел 27 августа, когда мужчина, находясь за рулем Maserati Levante в состоянии алкогольного опьянения и превышая скорость, сбил женщину на пешеходном переходе на ул. Шевченко.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права управлять транспортным средством на срок 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина