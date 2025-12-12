В муниципальном парке в Алтайском крае введена процедура банкротства

Муниципальному городскому парку в Камне-на-Оби грозит банкротство. Решение о введении процедуры наблюдения МУП «Городской парк культуры» («Горпарк») 10 декабря принял арбитражный суд Алтайского края.

Решение было вынесено по иску Федеральной налоговой службы. Налоговики предъявили иск из-за долга в размере 10,8 млн руб.

МУП «Горпарк» было создано в 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году предприятие получило чистый убыток в 480 тыс. руб. при выручке 10,2 млн руб.

Сообщение о результатах процедуры наблюдения арбитраж заслушает 13 мая 2026 года.

Валерий Лавский