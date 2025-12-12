Руководителя администрации губернатора избрали в региональный политсовет «Единой России»

Конференция прикамского отделения партии «Единая Россия» избрала новый состав регионального политического совета (РПС). Как сообщает пресс-служба реготделения, из состава президиума РПС вышли депутаты краевого заксобрания Александр Бойченко и Геннадий Шилов, а также глава Кировского района Михаил Борисов. Политсовет покинули бывший руководитель ФКУ «Упрдор Прикамье» Анатолий Дашкевич, гендиректор ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» Сергей Климов, бывший глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов, .

Фото: пресс-служба губернатора пермского края Александр Смертин

Новыми членами совета избраны глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова, депутат краевого заксобрания Сергей Богуславский, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Ильинской школы №1, участник СВО, член Генсовета партии Денис Катаев, и.о. руководителя администрации губернатора Прикамья Александр Смертин, замглавы администрации Перми Сергей Трошков и депутат Пермской гордумы Олег Шлыков.

Новыми членами президиума регионального политсовета стали участник СВО, член генсовета партии Денис Катаев, замруководителя региональной общественной приемной председателя партии в Прикамье Елена Савельева и зампредседателя Пермской гордумы Максим Спиридонов.