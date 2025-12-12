Уфимку приговорили к 4,5 года колонии за предложение алкоголя дочери-подростку

Советский районный суд Уфы вынес приговор 38-летней ранее судимой уфимке, призванной виновной в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 151УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Ее приговорили к 4,5 года исправительной колонии общего режима. Установлено, что в январе этого года лишенная родительских прав женщина, находясь у себя в квартире по Владивостокской улице в Уфе, неоднократно предлагала своей 15-летней дочери и ее сверстнице употребить спиртные напитки. Подсудимая признала вину. Прокуратура внесла в адрес руководителей территориального отдела полиции и социального учреждения представления в связи с ненадлежащей профилактической работой. По результатам их рассмотрения два должностных лица наказаны в дисциплинарном порядке.

Майя Иванова