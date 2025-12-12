Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года на The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 выиграла в девяти номинациях The Game Awards 2025, включая номинацию «Игра года». Она также взяла приз за лучшую игровую режиссеру, художественную постановку, саундтрек к игре, повествование, следует из информации на сайте премии.

Clair Obscur: Expedition 33 получила звание «Лучшего дебютного инди-проекта», «Лучшей независимой игры», «Лучшей RPG» этого года. Наградой за лучшую роль удостоили актрису проекта — Дженнифер Инглиш. Она сыграла в Expedition 33 16-летнюю девушку Маэль.

Сюжет игры разворачивается в фэнтезийном мире, где люди исчезают по достижению определенного возраста. Этот срок определяет загадочная Художница — она ежегодно рисует на волшебном Монолите число и каждый раз уменьшает его на единицу. События игры разворачиваются в год, когда люди могут жить только до 33 лет. Художницу пытается остановить команда главных героев. Для этого они отправляются в экспедицию.

Награду за лучший саунд-дизайн взяла игра Battlefield 6. В номинации «Игры, оказывающие влияние» (социально значимая игра) победила South of Midnight. Лучшим файтингом признали Fatal Fury: City of the Wolves. Лучшей игрой для всей семьи стала Donkey Kong Bananza. Среди самых ожидаемых игр 2025 года победила GTA VI. Без наград остались Ghost of Ytei, Death Stranding 2 и Kingdom Come: Deliverance 2.

На церемонии также анонсировали выход и показали трейлеры хоррора на выживание Forest 3, стратегии Total War: Warhammer 40,000, хоррора Resident Evil Requiem, одиночной RPG по «Звездным войнам» Star Wars: Fate of the Old Republiс, двух частей Tomb Raider и других игр.