В Оренбурге на кладбище задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков
В Оренбурге сотрудники ППС остановили подозрительный автомобиль на кладбище. У 37-летнего пассажира нашли сверток с наркотическим веществом, сообщает полиция Оренбургской области.
Фото: Прокуратура Республики Марий Эл
В ведомстве уточняют, что также был изъят тайник с аналогичным свертком. Согласно экспертизе, веществом является мефедрон массой 197,45 г.
По словам задержанного, он нашел объявление о работе закладчика в интернете. В его обязанности входил сбыт наркотиков в областном центре. Однако его планы нарушила полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.