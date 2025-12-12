В Оренбурге на кладбище задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

В Оренбурге сотрудники ППС остановили подозрительный автомобиль на кладбище. У 37-летнего пассажира нашли сверток с наркотическим веществом, сообщает полиция Оренбургской области.

В ведомстве уточняют, что также был изъят тайник с аналогичным свертком. Согласно экспертизе, веществом является мефедрон массой 197,45 г.

По словам задержанного, он нашел объявление о работе закладчика в интернете. В его обязанности входил сбыт наркотиков в областном центре. Однако его планы нарушила полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Руфия Кутляева