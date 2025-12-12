ПСБ рассказал предпринимателям Удмуртии об оптимизации бухгалтерии

В Удмуртии состоялся обучающий семинар от ПСБ, на котором специалисты банка и приглашенные налоговые эксперты рассказали предпринимателям региона о специфике Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) для малого бизнеса. На мероприятии, собравшем владельцев, финдиректоров, бухгалтеров и юристов, обсуждались ключевые изменения налогового законодательства и усиление контрольных механизмов со стороны государства.

Фото: ПСБ

ПСБ, вошедший в число первых четырех банков, допущенных к участию в масштабном эксперименте по АУСН три года назад в нескольких регионах, одним из первых смог оценить потенциал данной системы. Это преимущество позволило тщательно отладить механизм взаимодействия с бизнесом в рамках нового налогового режима. Банк запустил специальную онлайн-платформу для работы в АУСН, позволяющую предпринимателям с расчетным счетом в ПСБ с легкостью перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим, контролировать все операции в личном кабинете, подавать уведомления в ФНС, рассчитывать НДФЛ и оплачивать налоги.

В АУСН могут работать компании и индивидуальные предприниматели с численностью персонала до пяти человек и годовым доходом до 60 млн руб., отказавшиеся от других специальных налоговых режимов. «Теперь и предпринимателям Удмуртии больше не нужно тратить время на сложную налоговую отчетность и заполнение деклараций, а также уплачивать страховые взносы за сотрудников. Эти обязанности берет на себя онлайн-платформа ПСБ, которая корректно классифицирует все операции — доходы, расходы, неналоговую базу — и оперативно передает данные в ФНС. Эксперимент продлится до конца 2027 года, что позволит бизнесу всесторонне оценить преимущества АУСН»,— рассказал начальник отдела массового сегмента ПСБ в Удмуртии Иван Фирстов.

