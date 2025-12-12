Операция США по захвату нефтяного танкера у берегов Венесуэлы остается одной из самых обсуждаемых новостей. Эксперты отмечают, что такие акции бьют по президенту Николасу Мадуро куда сильнее, чем удары по судам наркоторговцев. Тем не менее в самих США эскалация вызывает озабоченность даже у законодателей-республиканцев.

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Захват венесуэльской нефти бьет в самое сердце власти Мадуро

Захват администрацией Трампа танкера, полного венесуэльской нефти, бьет по Николасу Мадуро намного сильнее, чем авиаудары по предполагаемым судам наркоторговцев. Это ведет к экзистенциальному кризису для режима, живущего за счет доходов от нефти. Хотя США обвиняют Мадуро в руководстве наркокартелем — это обвинение он отрицает — нефтяные деньги намного важнее для венесуэльского лидера, его окружения и всей страны. Даже если США не будут регулярно захватывать танкеры, сама угроза этого уже парализовала поток танкеров в Венесуэлу и из нее.

Американские законодатели осуждают захват венесуэльского нефтяного танкера: «Трамп как лунатик втягивает нас в войну»

В Вашингтоне нарастает беспокойство, в том числе среди некоторых республиканцев, по поводу эскалации военной активности администрации Трампа в Карибском бассейне. Рэнд Пол, сенатор-республиканец от Кентукки, заявил, что «захват нефтяного танкера — это начало войны», и задался вопросом, «является ли задачей американского правительства искать монстров по всему миру, искать противников и развязывать войны». Сенатор-демократ Крис Кунс заявил: «Я понятия не имею, почему президент захватил нефтяной танкер, и меня сильно беспокоит, что он как лунатик втягивает нас в войну с Венесуэлой».

Фото: Attorney General / Handout. / Reuters

Трамп решился на существенную эскалацию

США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы — и тем самым обострили конфликт с Мадуро. На протяжении нескольких месяцев Трамп периодически делал таинственные намеки о том, какую именно цель он преследует в Венесуэле. Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвиняет Трампа в стремлении свергнуть его.

Венесуэла заявила протест в Международную морскую организацию в связи с захватом США нефтяного танкера

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил вчера, что с кражей и похищением нефтяного танкера и его экипажа США открыли «новую эру… морского пиратства в Карибском море».

