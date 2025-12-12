Риэлторы пересчитывают комиссионные

Столичные риэлторы готовятся значительно поднять свои комиссии, такие рекомендации своим коллегам дали в московской отраслевой гильдии. Не остаются в стороне и другие специалисты, занятые в этой сфере: психиатры, нотариусы и юристы. “Ъ FM” решил разобраться, сколько придется отдать за сопровождение сделки с жильем и при чем тут пресловутый «эффект Долиной»? Подробности — у Станислава Крючкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комиссия вырастет с 3% до 3,5%. И кажущийся небольшим «шаг» в случае с типовой столичной квартирой оказывается сравним со стоимостью недельного отдыха в Египте. Если сейчас заплатить риэлтору нужно 600 тыс. руб., то после Нового года эта сумма покажется вполне приемлемой, поделился подсчетами вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников: «Предположим, квартира стоит 20 млн руб. Стоимость услуг риэлтора до момента получения ключей клиентом — 3,5%, то есть 700 тыс. руб.».

По данным портала «Профи.ру», на вторичном рынке спрос на услуги риэлторов только растет, в октябре год к году в столичном регионе — более чем на 40%. Агентствам приходится нести расходы на дополнительный персонал и рекламу на фоне некоторого замедления рынка, продолжает Андрей Банников: «Математика простая: комиссии риэлторов не повышались более 10 лет. Аренда офисов, заработная плата, те же рекламные агрегаторы за этот год увеличили стоимость услуг порядка на 40%. Плюс выросли арендные ставки на офисные помещения в Москве на 15%.

Кроме того, риэлторы сейчас сталкиваются с триггером дела Долиной—Лурье. То есть покупателей нужно успокаивать относительно перспектив владения будущей недвижимостью».

Частники тоже поднимут комиссии на 10-15%. Более того, у многих самозанятых изменится льготный налоговый статус. Агентства тоже готовятся к дополнительной фискальной нагрузке, отметил директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий. По его словам, из-за историй с отказами от сделок увеличились и трудозатраты специалистов: «Ожидание изменения налогового законодательства с точки зрения риэлторской деятельности увеличит количество расходов. Когда мы говорим про такую услугу в чистом виде на вторичном рынке, для потребителя стоимость квадратного метра в этом случае никак не меняется.

Вопрос в другом: требуется квалифицированная аналитика, должны быть профессиональные юристы, которые могут рассчитать риски в каждом конкретном случае. Компании, в которых такие специалисты отсутствовали, действительно увеличивают себестоимость услуги как таковой».

При этом сейчас юристы выполняют практически работу детективов, признался управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько: «Комплаенс в нашей отрасли точно пошел на повышение. Вместо стандартных юридических проверок мы вынуждены проводить целое расследование: почему продавец идет на сделку, как он сможет ее объяснить, где будет проживать после. Необходимость совокупности действий существенно увеличивает трудоемкость подготовки к продаже».

Удорожание услуг риэлторов происходит и из-за привлечения других специалистов, объясняет Василий Неделько: «Кажется, одним из главных выгодоприобретателей этой ситуации оказались психиатры. Около 15 тыс. руб. будет стоит освидетельствование. В Институте Сербского комплексная экспертиза обойдется в 27 тыс. руб. Нотариус при стоимости квартиры в 35 млн руб. в Москве возьмет около 67 тыс. руб., юридические услуги выросли в цене примерно на 30%. Таким образом необходимый комплекс мер при минимальной стоимости квартиры обойдется в сумму около 150 тыс. руб.».

Самостоятельный поиск подходящей квартиры тоже не ушел в прошлое. По данным книготорговой сети «Читай-город», спрос на литературу по жилищному праву подскочил более чем в 3,5 раза.

Станислав Крючков