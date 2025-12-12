Снегопад ожидается в Удмуртии в выходные дни

В предстоящие выходные в Удмуртии ожидается значительный контраст температур и различная интенсивность осадков, сообщает региональный Гидрометцентр. Западные районы региона будут под влиянием холодного воздуха, где осадки будут минимальными, в то время как восточные районы столкнутся с более интенсивными снегопадами.

Сегодня и в выходные на дорогах возможен снежный накат и местами заносы. Температура воздуха сегодня вечером повысится до -1..-6°С, но к утру субботы понизится до -6..-11°С, в юго-восточных районах – до -3..-8°С. В течение субботы, 13 декабря, температура продолжит снижаться, к вечеру ожидается -6..-11°С, в северо-западных районах – -9..-14°С.

В ночь на воскресенье температура опустится до -8..-13°С, в северо-западных районах – до -13..-18°С. Днем 14 декабря температура не превысит -8..-13°С, будет наблюдаться ветреная погода.

В понедельник, 15 декабря, ночью температура составит -10..-15°С, местами до -20°С, а днем – -8..-13°С. Ожидается снежная погода на всей территории региона. По предварительному прогнозу, к середине следующей недели температурный фон понизится.

Анастасия Лопатина