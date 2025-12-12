УЗПМ выступил генеральным партнером VI Всероссийского зимнего дорожного конгресса – 2025

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд», выступил генеральным партнером VI Всероссийского зимнего дорожного конгресса – 2025. Мероприятие впервые прошло в Перми и объединило более 200 отраслевых специалистов со всей страны для обсуждения актуальных вопросов эксплуатации дорог в условиях зимы.

Выбор Перми в качестве площадки проведения конгресса неслучаен. В Прикамье, где расположено основное производство УЗПМ, сформирован мощный научно-образовательный и производственный кластер для дорожно-транспортной сферы.

«Регион имеет уникальный опыт решения сложных задач зимнего содержания трасс в уральских условиях: при продолжительной зиме, перепадах температур, сложном рельефе и высокой транспортной нагрузке. Это делает его идеальной площадкой для профессионального диалога», – подчеркнули в компании.

На стенде УЗПМ была представлена полноформатная линейка экосберегающих противогололедных материалов «Бионорд». Продукция производится по запатентованной технологии «Единая гранула», полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020, эффективна в широком диапазоне температур (до 30°C) и адаптирована для разных объектов транспортной сети – от городских дорог и тротуаров до мостовых сооружений. Составы сохраняют эффективность при многократном переходе температуры через нулевую отметку и препятствуют повторному образованию наледи, что существенно сокращает количество обработок.

В рамках деловой программы конгресса заместитель директора по оптовым продажам ООО ТД «УЗПМ» Рудольф Пономарев выступил с докладом на тему «Баланс эффективности и экологической безопасности: стандарты содержания автомобильных дорог на примере использования многокомпонентных материалов». Он подчеркнул, что выбор противогололедного материала требует комплексного подхода – от климатических условий и целевого назначения для разных типов объектов до его точного состава и нормативного соответствия. Необходимо также учитывать класс опасности материалов – 3-й (умеренно опасные) или 4-й (малоопасные) и наличие заключения государственной экологической экспертизы, которая комплексно оценивает воздействие реагентов на окружающую среду, подтверждая их безопасность и возможность применения.

Рудольф Пономарев отметил также, что специалисты завода совместно с научно-исследовательскими центрами постоянно совершенствуют составы, улучшая их ключевые характеристики. Так, современные материалы «Бионорд» сочетают высокую эффективность с экологичностью: многокомпонентная формула обеспечивает быстрое плавление льда, а входящие в состав антикоррозионные добавки снижают воздействие солей на металлоконструкции и автомобили. Кроме того, реагент экономичен в использовании – его расход в семь раз ниже, чем у традиционных пескосоляных смесей. Немаловажно и то, что материалы «Бионорд» полностью растворяются и не оставляют грязи и песка, которые засоряют ливневые стоки, газоны и инфраструктуру.

Сегодня противогололедные составы «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России, входят в топ-100 лучших товаров страны и отмечены премией «Лучшие ESG-проекты». Их высокое качество и соответствие экологическим требованиям подтверждены официальными сертификатами и заключениями экспертов.

