Глава Курганской области потребовал замерить выбросы завода «Технокерамика»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил региональное управление Роспотребнадзора проверить интенсивность выбросов с завода «Технокерамика» в Шадринске. На эту проблему главе региона на прямой линии 12 декабря пожаловалась местная жительница.

По ее словам, она живет в поселке Северный уже четыре года и замечает, что выбросы с завода увеличиваются.

«Когда предприятие работает не очень, и жители просят закрыть его, то вопрос всегда в том, где потом будут рабочие места. Также необходимо определиться: там действительно выбросы, или людям просто кажется. Например, пыль всегда поднимается при определенных видах работ, переработке»,— прокомментировал Вадим Шумков. По его словам, за последние четыре года руководство завода «Технокерамика» вложило в установку фильтров на предприятии около 200 млн руб.

«Чтобы решение было справедливым, я прошу Роспотребнадзор сделать замеры выбросов в районе „Технокерамики“ и поселка Северный. И на их основе сделать все необходимые выводы»,— отметил губернатор Курганской области.

Ольга Воробьева