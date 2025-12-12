Правительство отозвало иск к АНО «Горький Тех» о возврате субсидии

Минэкономразвития Нижегородской области отозвало иск к региональному центру поддержки и координации отечественных цифровых технологий АНО «Горький Тех» о возврате 25,1 млн руб. субсидии на разработку информационной системы «Управление имущественным комплексом» для областного правительства. Об этом говорится в решении суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году правительство заказало систему у АНО «Горький Тех», которое наняло подрядчика ООО «Новософтим». Систему должны были разработать к декабрю 2022 года, однако сроки были сорваны: к лету 2025 года ее готовность оценивалась в 76%. Минэкономразвития потребовало вернуть часть субсидии за незавершенный последний этап разработки.

В свою очередь АНО «Горький Тех» через суд потребовало от подрядчика выплатить 59,3 млн руб. неустойки и долга, в августе 2025 года истец и ответчик заключили мировое соглашение о завершении проекта.

Владимир Зубарев