Мосбиржа обжалует изъятие акций СМЗ в Верховном суде

До конца текущего года Московская биржа направит жалобу в Верховный суд на решение Арбитражного суда Уральского округа об изъятии бумаг Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов в пользу государства. Как сообщает РБК, биржа потребует оставить в силе решение апелляционной инстанции, признавшей законными владельцами миноритариев, купивших акции на организованных торгах. Ранее кассация отменила решение второй инстанции, оставив в силе решение Арбитражного суда Пермского края.

Напомним, в мае прошлого года первая инстанция удовлетворила требования прокуратуры об изъятии акций более чем у 2,3 тыс. совладельцев прикамского предприятия. Суд согласился с мнением истца, что приватизация завода в 1990-е годы прошлого века была проведена с нарушениями, поэтому все последующие сделки с ценными бумагами являются недействительными. С этим не согласились как значительная часть миноритариев, так и Мосбиржа, а также Центробанк РФ, которые были привлечены к спору в качестве третьих лиц. В итоге апелляция отменила это решение, признав законными владельцами лиц, купивших акции на организованных торгах.

В ноябре жалобу на решение кассации в Верховный суд направила и группа миноритариев СМЗ. Оспаривая решение, заявители указали, что суд ошибочно не применил норму закона, которая прямо запрещает истребовать имущество, приобретенное на организованных торгах, у добросовестного покупателя. Факт их недобросовестности, по мнению миноритариев, ничем не доказан. Авторы указывали также, что суд ошибочно приравнял готовность госкорпорации выкупить акции к процедуре их принудительного изъятия. По мнению миноритариев, это нарушение является «необъяснимым и вопиющим». О планах обжаловать в Верховном суде изъятие акций у миноритарных инвесторов заявил также Банк России.