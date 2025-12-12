В центре Ярославля продают землю для коммерческих целей

На улице Победы в Ярославле на продажу выставлены хозблок и земельный участок под ним, находящиеся в федеральной собственности. Торги объявлены на площадке «ДОМ.РФ».

Фото: ДОМ.РФ

Начальная цена объектов — 8 млн руб.: в 7 млн руб. оценен земельный участок площадью 527 кв. м, хозблок — в 1 млн руб. Имущество находится в центре города по адресу: улица Победы, 45, за рестораном «Вкусно и точка» на улице Свободы, рядом с отелем «Ринг Премьер» и универмагом «Ярославль». Ранее там располагался Центр гигиены и эпидемиологии Ярославской области.

Хозблок находится в неудовлетворительном состоянии и в настоящее время не используется. Земельный участок можно использовать под магазины, общепит, гостиничное обслуживание и развлекательные мероприятия.

Заявки на аукцион принимают до 22 декабря, торги назначены на 26 декабря.

Алла Чижова