В Ярославской области бензин подорожал на 4% с начала года
В Ярославской области рост средних розничных цен на нефтепродукты составил 4% к началу года по данным на текущую дату. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Данные были озвучены в ходе заседания штаба по мониторингу и принятию мер в сфере регулирования топливообеспечения при Ярославском межрегиональном УФАС России.
В министерстве отметили, что рынок нефтепродуктов является нерегулируемым, однако ведется постоянный мониторинг цен. В частности, за последнюю неделю цены на автомобильное топливо в регионе не изменились.