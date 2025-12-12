В Ярославской области бензин подорожал на 4% с начала года

В Ярославской области рост средних розничных цен на нефтепродукты составил 4% к началу года по данным на текущую дату. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования региона.

Данные были озвучены в ходе заседания штаба по мониторингу и принятию мер в сфере регулирования топливообеспечения при Ярославском межрегиональном УФАС России.

В министерстве отметили, что рынок нефтепродуктов является нерегулируемым, однако ведется постоянный мониторинг цен. В частности, за последнюю неделю цены на автомобильное топливо в регионе не изменились.

Антон Голицын