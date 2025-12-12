Машины с пробегом подешевели в Челябинской области на 6,3% с начала года

К ноябрю 2025 года средняя цена на автомобиль с пробегом снизилась на 6,3% относительно января. Число объявлений стало больше на 13,6%, сообщает «Авито Авто».

Сильнее всего упала стоимость BMW X5 — на 10,6%, до 2,1 млн руб. Также подешевели Skoda Octavia (-5,9%, до 800 тыс. руб.), Volkswagen Tiguan (-4,5%, до 1,5 млн руб.), Kia Sportage (-2,7%, до 1,5 млн руб.), Toyota Corolla (-2%, до 769 тыс. руб.) и Lada 2110 (-2%, до 147 тыс. руб.). В целом средняя цена машины с пробегом в ноябре составила 700 тыс. руб.

Больше всего объявлений о продаже пришлось на автомобили марок Lada (20% от общего числа), Toyota и Kia (по 7,3% каждая), Hyundai (5,8%) и Volkswagen (4,6%). Среди отдельных моделей чаще всего продавали Lada Granta (3,4%), Lada Priora (2,7%), Ford Focus (2,3%), Lada Kalina (2,1%) и Kia Rio (2%).

Виталина Ярховска