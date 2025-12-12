Костин заявил об историческом шансе сформировать новую финансовую систему

Россия стоит перед исторической возможностью cоздать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, а также технологической и политической нейтральности. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в колонке на сайте журнала «Эксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, трансформация международной валютно-финансовой системы уже идет и «это не подлежит сомнению». При наличии достаточных условий она может стать менее централизованной, более сбалансированной и устойчивой как к экономическим кризисам, так и к политическому давлению, считает господин Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что движение к более справедливой финансовой альтернативе является не только экономически оправданным, но и частью процесса обретения субъектности и подлинного суверенитета. По его мнению, «мышление в долларе» выступает инструментом подчинения и своеобразной «перепрошивки» сознания — в данном случае финансового, аналогично заимствованию чужих трактовок собственной истории.

«От нашей инициативности, предприимчивости и интеллектуальной дерзости зависит, насколько успешными станут эти изменения и какое место в новой конфигурации глобальной финансовой системы займет наша страна. Уверен — у России все получится!», — заключил господин Костин.