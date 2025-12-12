В Оренбуржье экс-сотруднице сельскохозяйственного кооператива не смягчили приговор по делу о хищении 18 млн рублей

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защитника осужденной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета в особо крупном размере» и отказал в удовлетворении доводов жалобы. Приговор оставлен без изменений. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, с 2016 года по 2022 год осужденная являлась зоотехником-селекционером сельскохозяйственного производственного кооператива в Первомайском районе. В этот период она похитила со счетов организации свыше 18 млн руб.

Подсудимая была приговорена к отбытию наказания в виде лишения свободы на пять лет и три месяца в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Также она должна возместить причиненный ущерб.

Руфия Кутляева