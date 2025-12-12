В Москве обсудили проект концепции ликвидации изливов шахтных вод Кизеловского угольного бассейна

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Мероприятие прошло под председательством руководителя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с участием главы комитета по энергетике Николая Шульгинова, представителей Минприроды, Минэнерго РФ и других профильных федеральных ведомств. Темой заседания стала концепция ликвидации изливов шахтных вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В 2025 году Минэнерго РФ и Пермский край совместно разрабатывали проект концепции ликвидации изливов шахтных вод, который должен стать основой для всех дальнейших практических мероприятий. Проект представил куратор тематики КУБа от Минэнерго РФ — замминистра, статс-секретарь Дмитрий Исламов. По его словам, Минэнерго РФ до конца 2025 года планирует доработать и утвердить концепцию и в 2026 году начать ее реализацию.

В ходе заседании рабочей группы было отмечено, что ликвидация экологических последствий ведения горных работ в КУБе оценивается в сотни миллиардов рублей капитальных затрат: средства необходимы для строительства инженерных сооружений по сбору загрязненной воды, накопителей шахтной воды, водоотливных комплексов, систем водоотведения, модульных и капитальных очистных сооружений. Десятками миллиардов рублей в год может оцениваться в дальнейшем эксплуатация этих очистных сооружений. Несмотря на сложность и масштабность проблемы, Минэнерго РФ подтвердило готовность выполнить все обязательства по ликвидации экологических последствий ведения горных работ в КУБ в рамках «дорожной карты» — подробного плана мероприятий по урегулированию загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории КУБа и за его пределами, которая утверждена в 2024 году.

В рамках технико-экономического анализа технологий очистки, проектирования накопителей шахтной воды и других мероприятий будет определена потребность в инженерной инфраструктуре на территориях, на которых расположены изливы, проведена топографическая съемка территории КУБа и прочее. Далее требуется установить очередность ликвидации изливов.

Также необходимо установить региональные нормативы качества водных объектов КУБа. Это позволит удешевить проектирование строительства и эксплуатацию более чем в два раза. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов подтвердил возможность установления таких региональных нормативов после проведения научно-исследовательской работы в 2027–2028 годах. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович отдельно подчеркнул, что проводимые мониторинговые наблюдения, выполняемые как Минэнерго РФ, так и краевым минприроды, свидетельствуют о стабильно неблагоприятном воздействии на все экосистемы территории КУБа.

Пермский край также представил результаты работы Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование» по апробации уникальной технологии очистки кислых вод. Новая технология объединяет сразу несколько физико-химических методов обработки воды, последовательное прохождение которых позволяет на выходе получить очищенную воду. Принято решение о проработке возможности внедрения метода для очистки кислых шахтных вод в рамках подготовки технико-экономического обоснования.

Глава региона Дмитрий Махонин и председатель экологического комитета Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин, завершая встречу, еще раз напомнили, что реализации «дорожной карты» по КУБу требует быстрой и слаженной работы и находится под отдельным контролем вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.