Во Владивостоке поджигатель 20 автомобилей получил 5 лет колонии

Первомайский райсуд столицы Приморья признал местного жителя Алексея Шерепу виновным в умышленном поджоге 20 автомобилей и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Удовлетворен иск одного потерпевшего на сумму более 900 тыс. руб., иски остальных потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Поджог автомобиля, припаркованного в районе дома 17 на улице Надибаидзе во Владивостоке, был совершен в ночь на 24 марта текущего года. Пламя по цепочке перекинулось на стоявшие рядом машины, в итоге полностью выгорели 19 автомобилей, еще один был поврежден. «Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным прокуратуры региона, установлено, что организатор преступления решил помочь знакомому вернуть денежные средства с должника «путем его устрашения». Для этого он подыскал исполнителя, который вместе со своим другом поджег автомобиль должника, облив его бензином из пятилитровой канистры.

Исполнители получили за свою работу вознаграждение в виде наркотиков. Организатор поджога признал вину частично, сообщив, что не желал такого масштабного пожара.

В отношении организатора и еще одного исполнителя преступления расследование уголовного дела, выделенное в отдельное производство, продолжается.

Алексей Чернышев, Владивосток