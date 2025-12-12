В Башкирии завтра вступит в силу закон о частных клиниках

В Башкирии 13 декабря вступает в силу закон о частных клиниках, сообщает пресс-служба Курултая республики. Изменения планируется внести в закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан». Согласно законопроекту, частные клиники должны обеспечивать медицинскую помощь пациентам на основе клинических рекомендаций Минздрава, отмечается в сообщении. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон направлен на унификацию стандартов качества медицинской помощи в государственной и частной клинике. Он отметил, что частные медучреждения должны не просто иметь «доступ к клиническим рекомендациям», а обеспечивать их применение «в ежедневной врачебной практике» для «безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки». По словам

спикера парламента, «многие частные клиники и раньше ориентировались на клинические рекомендации», но после принятия закона «применение утвержденных алгоритмов лечения становится правилом и уже не будет зависеть от воли и подходов конкретного руководителя». Кроме того, закон предусматривает право пациента выбирать, кому может быть передана «информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти».

Майя Иванова