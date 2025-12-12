«Красное&Белое» нарушило закон о рекламе в Самарской области

В торговом зале магазина «Красное&Белое» на рекламном экране была размещена реклама алкогольной продукции с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщили в УФАС по Самарской области.

В ходе рассмотрения дела зафиксированы кадры с изображением бутылок и товарных марок «Балтика», Green Beat, «Zatecky Gus, «Мистер Лис» и Symbole. Также в торговом помещении опубликован текст «Холодает! Пора согреваться!». По мнению специалистов ведомства, данная фраза, использованная в кадре с изображением алкогольной продукции, усиливает смысловой посыл о «согревании» через употребление алкоголя и создает впечатление улучшения физического или эмоционального состояния в результате его потребления. В совокупности с визуальным рядом это признано содержащим признаки нарушения действующего рекламного законодательства.

В УФАС по региону уточнили, что в ходе рассмотрения дела рекламодатель — ООО «ЛабиринтВолга» — представил видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.

