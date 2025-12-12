К разблокировке банковских карт подключили МВД

Центробанк разработал механизм снятия блокировки с банковских карт через МВД. Ежедневно регулятор получает около 1 тыс. претензий от клиентов, заявил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, такие люди сталкиваются с ограничениями операций из-за попадания в реестр мошенников. Будет ли новый механизм эффективным? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Регулятор признал проблему необоснованного включения россиян в реестр дропперов за операции по счету и ввел новый механизм снятия блокировки с банковских карт. Речь о случаях, когда граждан ошибочно подозревали в мошенничестве, связанном с криптовалютами, пояснил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Теперь в подобных ситуациях банки будут выносить решения в пользу клиента, если вину так и не доказали, добавил чиновник. Он уточнил, что механизм реабилитации работает с 1 декабря. Но это решение сильно запоздало, считает учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Что касается блокировки, то у моих коллег такие случаи были. К сожалению, это плохо действует и на производственные процессы, и на психологическое состояние клиентов банков, и вообще на формат ведения бизнеса. И самое главное, что не предъявишь никаких обвинений. Говорят: "Ошибка, извините, что доставили вам неудобства". А то, что человек лишился дохода на этот период, перенервничал и упустил часть выгод, это никого не волнует».

Как уточнил Вадим Уваров, реабилитация включает в себя обращение клиента в МВД, объяснения в рамках допроса со следователем, а затем согласование досудебного урегулирования с ЦБ. После этой процедуры регулятор исключает человека из реестра дропперов, добавил представитель ЦБ. Прошлый механизм себя не оправдал, отметил управляющий партнер аудиторской компании «ФБК» Алексей Терехов: «К сожалению, при выполнении задачи по обеспечению безопасности в том числе добросовестных граждан эти меры приводят к негативным последствиям.

В самом механизме использовались не совсем верные настройки или факторы для идентификации дроперов.

На это, собственно, публично отреагировала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, отметив, что необходимо в этом деле навести порядок. Будем надеяться, что эти изменения приведут к тому, что наши граждане смогут добросовестно пользоваться своим правом использовать пластиковые карточки. Здесь банковские риски в стороне остаются».

По данным Банка России, чаще всего с проблемой включения в реестр ЦБ сталкиваются молодые люди от 15 до 24 лет. При этом наибольшее число ошибочных пополнений реестра приходится на операции с криптовалютой, уточнили в ведомстве. Новый механизм можно еще доработать, заметила партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская: «Любой из нас может попасть под блокировку карты, потому что операция показалась подозрительной. Вот я, например, один раз с этим столкнулась, будучи многолетним клиентом банка. Ему не понравилась трансакция, заблокировали мою карту, и дня два, пока до банка не доехала, я мучилась с тем, что она нерабочая. Если будет жесткий механизм именно на стадии возбуждения уголовного дела, тогда организация или физлицо должны попадать в этот реестр. Может быть, изначально так стоило это сделать, чтобы в список не попадали случайные люди, ведь это слишком серьезно. Это репутационные риски для организации, и экономические потери будут наверняка».

По данным ЦБ, во втором квартале этого года объем банковских операций без согласия клиентов составил более 6 млрд руб., что почти на 33% больше, чем годом ранее.

Леонид Пастернак