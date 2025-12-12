В Татарстане на закупку лекарств для лечения диабета в 2026 году направят 221,8 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на лекарства от диабета выделят 221,8 млн рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Татарстане на лекарства от диабета выделят 221,8 млн рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Из этой суммы 38,6 млн руб. выделят на инсулин: 14,9 млн руб. на 3 950 упаковок инсулина «Деглудек», 23,8 млн руб. на 13 347 упаковок инсулина «Аспарт».

Большая часть финансирования — 183,1 млн руб. пойдет на закупку 77 072 упаковок «Дапаглифлозина». Препарат применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа, хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек.

Поставки лекарств должны быть выполнены в течение 2026 года. Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова