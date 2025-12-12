ФСБ задержала в 53 регионах России 169 подпольных оружейников

ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В ходе операции было изъято 378 единиц огнестрельного оружия. Задержанные причастны к незаконному обороту средств поражения, восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их последующему сбыту.

В ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились в октябре-ноябре 2025 года по местам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

«В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ (тротил и порох), свыше 223 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщили в ЦОС ФСБ (цитата по «РИА Новости»).