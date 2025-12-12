Бывшего мурманского чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Суд огласил приговор бывшему начальнику проектного отдела ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области». Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Чиновник стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Суд установил, что в конце 2022 года он подписал бумаги, хотя подрядчик не разработал проектную документацию по капремонту помещения медучреждения и по строительству пешеходного моста в Мурманске. При этом исполнителю необоснованно перечислили 24,9 млн рублей по контракту.

Бывшему начальнику проектного отдела управления назначено наказание в виде принудительных работ сроком на два года и шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Его также лишили на три года права заниматься госконтраками и распоряжаться деньгами и иными товарно-материальными ценностями, находящимися в хозяйственном ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений.

Татьяна Титаева