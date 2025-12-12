В Орске возбудили дело о незаконной игорной деятельности

В Орске возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной игорной деятельности (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, четыре местных жителя на протяжении этого года использовали в качестве игорного заведения жилое помещение, расположенное на ул. Олимпийской. Они осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр с применением игрового оборудования, получая при этом материальную выгоду.

Участники организованной группы принимали различные меры конспирации, однако, их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В помещении изъято игровое оборудование, мобильные телефоны и денежные средства. Каждому из фигурантов избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева