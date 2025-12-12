Удмуртия стала регионом с самой дешевой красной икрой в России

Удмуртия стала лидером по самым низким ценам на красную икру в России. Как пишет РИА «Новости», средняя стоимость 1 кг деликатеса в регионе составляет 6,9 тыс. руб., что на треть ниже среднероссийской цены.

По данным Росстата, Удмуртия — единственный регион, где цена на красную икру опустилась ниже 7 тыс. руб. Чуть дороже икра стоит на Чукотке — 7 тыс. руб. за килограмм.

Однако в большинстве регионов страны стоимость колеблется от 8 до 11 тыс. руб. Самая дорогая красная икра продается в Мурманской области, где цена достигает 11,4 тыс. руб. за килограмм.

Анастасия Лопатина