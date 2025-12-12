В Челябинске прошли учения по пресечению теракта на оборонном предприятии

В Челябинской области состоялись антитеррористические учения «Технология-2025». Сотрудники правоохранительных органов тренировались пресекать теракт на предприятии оборонно-промышленного сектора, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Учения прошли с 11 по 12 декабря в Челябинске на одном из объектов промышленного предприятия. В ходе мероприятия отработаны межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе, действия сил и средств оперативного штаба, первоочередные меры по проверке информации о теракте, а также боевое мероприятие по условному задержанию террористов и устранению последствий.

В учениях приняли участие сотрудники региональных структур ФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСО России, Росгвардии, Южно-Уральского линейного управления МВД РФ на транспорте, а также антитеррористической комиссии Челябинской области.