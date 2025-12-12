В Прикамье распространяется вирус гонконгского гриппа

В Пермском крае с начала сезона простудных заболеваний вирус гонконгского гриппа диагностирован у нескольких сотен человек. Более 70% всех заболевших — дети. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Гонконгский грипп передается воздушно-капельным или контактным путем. Картина болезни включает резкий подъем температуры до 38,5–40 градусов, головную боль, ломоту в мышцах и суставах. Существует риск осложнений в виде бронхита и пневмонии. Летальность болезни не превышает 0,5%.

Для сдерживания распространения вируса в больничных стационарах и социальных учреждениях ограничено посещение пациентов, в поликлиниках введен масочный режим.