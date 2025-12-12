Швейцарский производитель ножей требует компенсации с прикамских бизнесменов

Арбитражный суд Пермского края принял к производству два иска компании Wenger (Швейцария) к индивидуальным предпринимателям Наталье Гулиной о взыскании 200 тыс. руб. и Шарифу Бердиеву с требованиями на сумму 100 тыс. руб.

Как следует из данным картотеки суда, эти суммы Wenger взыскивает в качестве компенсаций за нарушение исключительных прав на товарные знаки. В частности, речь идет о продаже товаров с символикой Wenger в виде швейцарского креста, производителем которых швейцарская компания не является. Так, в принадлежащем госпоже Гулиной магазине была проведена своего рода контрольная закупка товара со спорной символикой, чек о его приобретении приложен в качестве доказательства по делу. Стороны ведут переговоры о мировом соглашении.

Wenger — один из двух всемирно известных производителей швейцарских армейских складных ножей, существует с 1922 года. Помимо этого компания производит часы, а также туристское снаряжение.

Стоит отметить, что в оба процесса вступила прокуратура Пермского края. Представители надзорного органа сообщили, что истец является резидентом недружественного государства, поэтому их участие необходимо для обеспечения законности.