В Томске вносят поправки в бюджет из-за сокращения доходов

Мэрия Томска ожидает неисполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города в этом году на 730,1 млн руб. Об этом говорится в подготовленном администрацией проекте изменений в бюджет.

Из-за сокращения запланированных доходов мэрия предложила уменьшить расходы муниципалитета. В результате доходы томского бюджета в 2025 году должны составить 28,77 млрд руб., расходы — 32,95 млрд руб., дефицит — 4,17 млрд руб. При этом верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года планируется утвердить в объеме 7,82 млрд руб.

Бюджет Томска 2025 года в первоначальной редакции был принят в декабре 2024-го. Тогда он предполагал дефицит в 1,28 млрд руб.

Поправки в бюджет 12 декабря на своем заседании согласовал комитет городской думы по бюджету, экономике и собственности.

Валерий Лавский