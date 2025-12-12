В Варненском районе завели дело после отравления газом бабушки и ребенка

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после гибели бабушки и четырехлетней девочки в Варненском районе. Предварительно, они отравились газом, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в ночь на 12 декабря в квартире дома на улице Южная в поселке Ракитный нашли тела 65-летней местной жительницы и четырехлетней девочки. Еще одного пострадавшего, шестилетнего мальчика, госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска