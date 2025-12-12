Подростка из Кузбасса посадили за участие в террористической организации

К пяти годам воспитательной колонии приговорили несовершеннолетнего жителя Кемеровской области, который обвинялся в участии в деятельности террористической и запрещенной в РФ неонацистской организации NS/WP. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

По информации ведомства, подросток вступил в различные Telegram-каналы, которые рассказывают о деятельности указанной организации, публикуют материалы о взрывах и поджогах органов власти и инструкции по изготовлению бомб. В материалах уголовного дела указывается, что молодой человек пропагандировал идеологию движения. В одном из чатов в соцсети он убеждал участников в необходимости сбора денежных средств на приобретение компонентов взрывного устройства и подрыва объекта на территории Кемеровской области.

Илья Николаев