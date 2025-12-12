Бывший главный архитектор Сочи осужден на 10 лет за взятку в 23 млн рублей

В Сочи суд признал бывшего директора департамента архитектуры Сергея Добромыслова виновным в получении взятки от застройщика в сумме 23 млн руб. и приговорил экс-чиновника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Посреднику Алексу Ломакину назначено наказание в виде 15 лет колонии, помимо эпизода с передачей взятки он признан виновным в мошенничестве, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Суд установил, что в 2020 году директор департамента архитектуры — главный архитектор Сочи Сергей Добромыслов потребовал от застройщика 65 млн руб. за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса в Адлере. Объект предполагалось возвести на землях лесного фонда. Застройщик передавал деньги частями при посредничестве Алекса Ломакина и до 2021 года успел передать в общей сложности 23 млн руб., при получении очередной суммы чиновник был задержан.

Алекс Ломакин также признан виновным в том, что получал от граждан деньги якобы на урегулирование спорных вопросов в случае покупки проблемного жилья, а затем присваивал средства. Злоумышленник получил 20 млн руб. и намеревался присвоить еще 66 млн руб.

В 2024 году Сергей Добромыслов и Алекс Ломакин уже были осуждены по этим эпизодам, но тогда суд не признал действия экс-чиновника получением взятки, переквалифицировав обвинение на статью «мошенничество». В 2025 году приговор был отменен, суд рассмотрел его заново.

Анна Перова, Краснодар