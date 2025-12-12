Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Конституции России

Раис Татарстана Рустам Миннианов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем Конституции России.

По его словам, Конституция остается ключевым гарантом стабильности и прав граждан, а также является надежной опорой государственности.

Глава Чувашии Олег Николаев также обратился к жителям региона. Он напомнил, что Конституция стала фундаментом современной России, подчеркнул ее роль в обеспечении равенства субъектов, защите культурного многообразия и сохранении национальной самобытности Чувашии.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем обращении отметил значение Конституции для укрепления государственной системы и развития демократии. Он подчеркнул единство многонационального народа страны и пожелал жителям здоровья, мира и успехов.

Анна Кайдалова