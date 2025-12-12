ЦБ пообещал оспорить изъятие российских активов в Европе

Центральный банк России утром 12 декабря впервые подробно прокомментировал планы Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для кредитования нужд Украины. Как только европейские власти начнут практическую реализацию плана, ЦБ оспорит эти действия во всех возможных судах и организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После начала военной спецоперации активы ЦБ в Европе были заморожены — большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Общая сумма замороженных активов — примерно €210 млрд.

3 декабря Еврокомиссия представила механизм, как будут изыматься и использоваться российские активы. По плану ЕК, активы будут изъяты из Euroclear и других европейских институтов и переданы в качестве кредита Украине. 11 декабря, по данным Euractiv, большинство стран ЕС согласились с предложенным механизмом.

«Предусмотренные… механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России являются незаконными», — сообщается в пресс-релизе ЦБ.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — отмечается в пресс-релизе российского регулятора.