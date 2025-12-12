На Дону зафиксировали более 200 нарушений обращений с агрохимикатами

В Ростовской области с начала года специалисты Россельхознадзора зафиксировали 217 нарушений безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Так, в ноябре во время проверки обнаружили нарушение применения пестицида при производстве сельскохозяйственной продукции предприятием из Песчанокопского района. Хозяйство использовало пестициды «Дитокс» и «Восторг» на посевах люцерны. Однако, согласно требованиям каталога, эти вещества не разрешены к применению на данной культуре. Юридическому лицу объявлено предостережение.

На начало декабря должностные лица Россельхознадзора провели более 280 наблюдений за законодательством РФ сельскохозяйственными предприятиями и более 80 выездных обследований. В прокуратуру Ростовской области специалисты направили 49 заявлений о согласовании внеплановых проверок. Кроме того, в регионе провели более 290 профилактических визитов, свыше 6,3 тыс. консультирований и 3,4 тыс. информирований.

Константин Соловьев