«Партия еще далеко не сыграна»

Генсек НАТО Марк Рютте выступил с резким заявлением по текущей ситуации. На этом фоне Владимир Зеленский допустил новые уступки на переговорах, в частности, президент Украины не исключил проведение референдума по так называемому территориальному вопросу. 13 декабря в Париже ожидается очередной раунд консультаций европейской, украинской и американской делегаций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не торопиться с выводами.

Марк Рютте, снискавший репутацию острожного и взвешенного политика, достаточно неожиданно выступил с весьма резким заявлением. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем генсек альянса призвал партнеров помогать Украине и увеличивать оборонные расходы, потому как страны НАТО, по его словам, являются следующей целью России и находятся в опасности. Многие члены блока этого не понимают, думая, что время еще есть, но на самом деле его не так много, считает он. Все это происходит на фоне активизации переговоров по Украине. Дональд Трамп давит, требуя принять американский план. Владимир Зеленский сопротивляется как может, Европа его в этом поддерживает. Тем временем заметно, что это самое давление приносит свои плоды. Президент Украины назвал два основных противоречия: Россия требует контроль над всем Донбассом и Запорожской атомной станцией. Киев не может ничего просто так отдать, это не по закону: решать должен народ Украины на референдуме. Теоретически его можно провести так же, как и президентские выборы. Раньше такого не звучало. Однако, с другой стороны, подобные шаги невозможны в условиях боевых действий. Обеспечьте меры безопасности, читай прекращение огня, будут и выборы, и плебисцит. Так звучит обращение к западным партнерам. Тактика Киева понятна — Зеленский не может сказать Трампу решительное «нет». Он дает понять, что поддается давлению и готов к компромиссам, но при этом не все от него зависит.

В итоге украинский лидер при поддержке европейцев добился главного — продолжения диалога. Белый дом согласился прислать в выходные представительную делегацию в Париж, чтобы попытаться сгладить острые углы.

Раньше Трамп отказывался, мол, другой альтернативы нет: соглашайтесь с планом или США уйдут, хлопнув дверью. Второй важный момент — это грядущая битва за российские заблокированные активы. ЕС пытается преодолеть внутреннее сопротивление и, по крайней мере, не дать их разморозить, а там уж как получится. В Москве тем временем Владимир Путин принимает доклады военных и говорит о скором освобождении Донбасса. Президент России позвонил и венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро, выразил ему поддержку. Тогда как Трамп обещал лишить последнего власти буквально немедленно. Похоже, в Кремле не очень довольны ходом переговоров. Все происходящее напоминает перетягивание каната, инициатива переходит из рук в руки. Между тем Трамп не всесилен, он зависит от внешних и внутренних факторов. Республиканцы уже проиграли демократам свой оплот — Майами, да и в других штатах оппоненты побеждают. Не все довольны политикой 47-го президента Соединенных Штатов. Так что в общем и целом партия еще далеко не сыграна.

Дмитрий Дризе