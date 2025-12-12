ЦБ назвал незаконными планы ЕК изъять замороженные активы РФ

Планы Еврокомиссии об изъятии замороженных российских активов является незаконными, сообщается в заявлении Банка России, опубликованном утром 12 декабря.

В ЦБ отметили, что предложенный механизм ЕК противоречит международному праву, в том числе нарушает принципы суверенного иммунитета активов.

Реализация планов ЕК по изъятию активов, отметили в ЦБ, будет оспорена «во всех доступных компетентных органах»: национальных судах, арбитражах, в международных судах и организациях.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты», — отмечается в заявлении ЦБ.