Власти отвели неделю на масштабную борьбу с крысами в Красноярске
Сплошная дератизация пройдет в Красноярске с 15 по 21 декабря. Ранее жители краевого центра жаловались на увеличившееся в последнее время число крыс.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Обрабатывать будут жилые кварталы, придомовые и городские территории. Использовать — химические препараты, механические ловушки и ультразвуковые отпугиватели, разные виды приманок»,— предупредили в мэрии.
По данным городских властей, перед началом обработки контейнеры, площадки и мусоропроводы должны быть очищены, весь мусор вывезен. Соответствующее поручение дано ООО «РосТех» — региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Красноярске.
Решение о проведении дератизации санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Красноярского края приняла в конце ноября.