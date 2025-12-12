Власти отвели неделю на масштабную борьбу с крысами в Красноярске

Сплошная дератизация пройдет в Красноярске с 15 по 21 декабря. Ранее жители краевого центра жаловались на увеличившееся в последнее время число крыс.

«Обрабатывать будут жилые кварталы, придомовые и городские территории. Использовать — химические препараты, механические ловушки и ультразвуковые отпугиватели, разные виды приманок»,— предупредили в мэрии.

По данным городских властей, перед началом обработки контейнеры, площадки и мусоропроводы должны быть очищены, весь мусор вывезен. Соответствующее поручение дано ООО «РосТех» — региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Красноярске.

Решение о проведении дератизации санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Красноярского края приняла в конце ноября.

