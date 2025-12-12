В Саратове подростки попали в больницу после драки, поножовщину проверяет СКР

В Саратове 11 декабря 2025 года в результате конфликта между двумя 17-летними подростками и группой молодых людей двое несовершеннолетних получили ножевые ранения и были госпитализированы.

По информации следственного комитета, инцидент произошел возле одного из торговых центров города. В настоящее время следователи устанавливают личности всех участников произошедшего, опрашивают свидетелей и проводят осмотр места конфликта.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, а также принято процессуальное решение. Ходом проверки руководит Дмитрий Костин, руководитель следственного управления.

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратова проводит процессуальную проверку по факту получения телесных повреждений двумя несовершеннолетними (ст. 111 УК РФ).

Никита Маркелов