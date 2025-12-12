В Саратовскую область направлен Валдай «Генерал Панфилов»

В Саратовскую область направлен третье судно «Валдай», оно получило название «Генерал Панфилов». Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Судно готово к работе и будет направлено в Балаково для подготовки к новому навигационному сезону.

«Генерал Панфилов» был построен на заводе в Нижнем Новгороде, где в течение месяца проходили его пусконаладочные работы и испытания. После успешной приемки судно передано региону.

В 2025 году два теплохода этого же проекта — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» — перевезли около 28 тыс. пассажиров по маршруту Саратов—Балаково. Строительство четвертого судна «Политрук Клочков» и пятого — «Лётчик Талалихин» также ведется, их поставка запланирована на 2026 год.

Никита Маркелов