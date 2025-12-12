Выдача новых кредитных карт в Удмуртии упала почти на 16% в ноябре

В Удмуртии было выдано 11,4 тыс. кредитных карт в ноябре, что на 15,6% меньше по сравнению с октябрем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 28-е место среди регионов России по количеству выданных новых кредиток.

В целом, по стране количество новых кредитных карт в ноябре составило 1,11 млн единиц, сократившись на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что снижение выдачи новых кредитных карт связано с ужесточением кредитной политики банков в условиях низкого аппетита к риску. Кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и ограничивают выдачу новых карт.

Анастасия Лопатина