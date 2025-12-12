На подлете к Москве с ночи сбили восемь беспилотников

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. С полуночи вблизи Москвы сбили восемь БПЛА.

В 8:44 мск господин Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА. В 9:10 мск мэр написал о двух уничтоженных беспилотниках. Когда именно дроны были сбиты, он не уточнил. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил мэр Москвы.

По данным Минобороны РФ, с 07:00 до 09:00 мск над Московской областью сбили два БПЛА. Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский временно не работают, сообщили в Росавиации. Шереметьево принимает и выпускает рейсы «по согласованию с соответствующими органами».