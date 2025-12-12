Путин пообщался с президентом Узбекистана перед началом форума в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев кратко пообщались перед началом форума в Ашхабаде, посвященному Международному году мира и доверия, сообщили «РИА Новости». Официальный визит господина Путина в Туркменистан продлится два дня.

Президенты прибыли на форум в рамках Международного года мира и доверия и Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Господин Путин принял участие в церемонии приветствия глав делегаций-участников, после чего обменялся несколькими фразами с господином Мирзиеевым и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Форум проходит в Конгресс-центре в Ашхабаде. Пленарное заседание пройдет по теме: «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Также Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

2025 год был провозглашен Международным годом мира и доверия Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана. Специальную резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.