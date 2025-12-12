Банк России отозвал лицензию у «ИС Банка»

Банк России объявил об отзыве лицензии у «Индустриального Сберегательного Банка». Решение зафиксировано в приказе № ОД-2812. Организация занимала 225-е место в банковской системе по объему активов.

Причиной отзыва лицензии регулятор назвал систематические нарушения законодательства и нормативных актов, а также недостаточный контроль за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ЦБ отметили, что банк проводил значительные операции, вызывающие подозрения, и не в полной мере оценивал риски, связанные с кредитованием.

Как отметил регулятор, информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Для обеспечения сохранности имущества банка и защиты интересов вкладчиков назначена временная администрация (приказ № ОД-2813).