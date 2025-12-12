Саратовская область берет в кредит 800 млн рублей

Правительство Саратовской области планирует привлечь 800 млн руб. кредитных средств. Соответствующая информация была опубликована 11 декабря на официальном портале государственных закупок.

Финансирование будет осуществлено в рамках двух отдельных аукционов: один на сумму 300 млн руб., второй — на 500 млн руб. Согласно документации, средства направят на выплату существующей задолженности региона и покрытие текущих расходов.

Срок кредитования составит 180 дней. Размер процентной ставки не фиксируется и будет определен при заключении соглашений с финансовыми организациями. Максимальная сумма, которую правительство готово выплатить в качестве процентов, составляет 73,6 млн руб.

Право на заключение договоров получат участники, предложившие наиболее выгодные условия кредитования.

Никита Маркелов