Россельхознадзор пресек ввоз в Саратовскую область 4 тыс. тонн орехов макадамия

В Саратовской области не допустили ввоз 3,7 тыс. тонн орехов макадамия из Казахстана. Об этом проинформировали в управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Проверка транспортного средства была проведена 10 декабря на границе, вблизи поселка Озинки. В ходе досмотра было установлено отсутствие информации о таможенном пункте ввоза товара в сопроводительной документации.

«В связи с выявленным несоответствием, фура была возвращена отправителю»,— сообщили в ведомстве. В настоящее время принимаются меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.

Никита Маркелов